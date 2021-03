Tennis: dall'Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - L'Associazione dei Tennisti professionisti (Atp) ha annunciato una serie di misure per venire incontro ai giocatori e agli organizzatori dei tornei alla luce degli effetti della pandemia di Covid-19. Le misure comprendono l'aumento dei prize money nei 250 e nei 500, la possibilità di un 'ranking protetto Covid' per chi resta fuori dal circuito per più di quattro settimane, fondi per chi organizza i tornei. L'Atp ha anche spiegato come cambieranno le classifiche, con un nuovo regime eccezionale in vigore fino al torneo di Cincinnati (17 agosto 2021). L'Associazione giocatori ha aumentato la soglia del montepremi minimo da garantire nei tornei Atp 250 e 500. Inizialmente fissata al 50% del prize money in edizioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - L'Associazione deiti professionisti (Atp) ha annunciato una serie diper venire incontro ai giocatori e agli organizzatori dei tornei alla luce degli effetti della pandemia di-19. Lecomprendono l'aumento dei prize money nei 250 e nei 500, la possibilità di un 'protetto' per chi resta fuori dal circuito per più di quattro settimane, fondi per chi organizza i tornei. L'Atp ha anche spiegatocambieranno le classifiche, con un nuovo regime eccezionale in vigore fino al torneo di Cincinnati (17 agosto 2021). L'Associazione giocatori ha aumentato la soglia delminimo da garantire nei tornei Atp 250 e 500. Inizialmente fissata al 50% del prize money in edizioni ...

