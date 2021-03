Tennis: dall’Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking (3) (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) – Prendiamo ad esempio il torneo di Madrid. Nel 2019 l’ha vinto Djokovic. Il serbo mantiene tutti i 1000 punti fino al 21 maggio 2021. Poi diventeranno 500. E li potrà tenere per altre 52 settimane se saranno superiori al 100% dei punti ottenuti a Madrid nel 2021. Per cui, all’atto pratico: Djokovic avrà 500 punti per Madrid se non arriverà in finale quest’anno. Se arriverà in finale, scarterà i punti del 2019 e ne terrà 600 o 1.000 in base all’esito della finale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) – Prendiamo ad esempio il torneo di Madrid. Nel 2019 l’ha vinto Djokovic. Il serbo mantiene tutti i 1000 punti fino al 21 maggio 2021. Poi diventeranno 500. E li potrà tenere per altre 52 settimane se saranno superiori al 100% dei punti ottenuti a Madrid nel 2021. Per cui, all’atto pratico: Djokovic avrà 500 punti per Madrid se non arriverà in finale quest’anno. Se arriverà in finale, scarterà i punti del 2019 e ne terrà 600 o 1.000 in base all’esito della finale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Tennis: dall'Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking (3)... - TV7Benevento : Tennis: dall'Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking (2)... - TV7Benevento : Tennis: dall'Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking... - rafgri70 : RT @Gazzetta_it: Novità #Atp: a #Cagliari il via alla stagione europea della terra - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Novità #Atp: a #Cagliari il via alla stagione europea della terra -