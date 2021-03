Tennis: dall'Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking (2) (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - L'Atp mantiene la limitazione dei team a supporto dei giocatori, che possono essere al massimo di due persone. Ma, nei tornei e negli alberghi ufficiali che possono consentirlo senza violare il protocollo, si potranno richiedere dei posti aggiuntivi per il team. In questo caso, chi fa domanda prima verrà accontentato prima, e si procederà così fino a esaurimento posti. Inoltre, l'Associazione giocatori ha annunciato un supporto da dieci mila dollari per tutti i tornei del circuito e i Challenger in modo da coprire le spese aggiuntive per la bolla sanitaria e la quarantena in caso di eventuali positività che dovessero emergere nel corso dell'evento. La pandemia può complicare anche le scelte dei giocatori per quanto riguarda le trasferte. Per consentire una maggiore flessibilità nella programmazione, l'Atp ha annunciato il "ranking Protetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - L'Atp mantiene la limitazione dei team a supporto dei giocatori, che possono essere al massimo di due persone. Ma, nei tornei e negli alberghi ufficiali che possono consentirlo senza violare il protocollo, si potranno richiedere dei posti aggiuntivi per il team. In questo caso, chi fa domanda prima verrà accontentato prima, e si procederà così fino a esaurimento posti. Inoltre, l'Associazione giocatori ha annunciato un supporto da dieci mila dollari per tutti i tornei del circuito e i Challenger in modo da coprire le spese aggiuntive per la bolla sanitaria e la quarantena in caso di eventuali positività che dovessero emergere nel corso dell'evento. La pandemia può complicare anche le scelte dei giocatori per quanto riguarda le trasferte. Per consentire una maggiore flessibilità nella programmazione, l'Atp ha annunciato il "Protetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis dall Tennis Tavolo Forte dei Marmi sbanca Genova e sale in B2 TENNIS TAVOLO - Il Tennis Tavolo Forte dei Marmi riesce nella "mission impossible". La squadra versiliese vince infatti ...e dalle giovani promesse Lorenzo Tavoletti e Lorenzo Catani accompagnati dall'...

Bilancio, Sboarina vivacchia, le periferie muoiono Alcuni di essi, come la riqualificazione del parco di Villa Pullè e la nuova piazza dall'Oca Bianca ... l'ampliamento degli spogliatoi dei campi da tennis di via Rizzoni; il rifacimento pista di ...

Tennis: dall'Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking Il Tempo Tennis: dall'Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking (3) (Adnkronos) - Prendiamo ad esempio il torneo di Madrid. Nel 2019 l'ha vinto Djokovic. Il serbo mantiene tutti i 1000 punti fino al 21 maggio 2021. Poi diventeranno 500. E li potrà tenere per altre 52 ...

Tennis: ranking ATP ancora congelato a metà fino a metà agosto. Tutte le novità L'ATP ha diffuso le novità relative al ranking mondiale, che subisce ancora una modifica in relazione alla ripresa del normale sistema di guadagno e perdita dei punti in base a quanto accumulato in pr ...

