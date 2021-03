Tennis: dall’Atp aiuti e misure per il Covid, come cambiano montepremi e ranking (2) (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) – L’Atp mantiene la limitazione dei team a supporto dei giocatori, che possono essere al massimo di due persone. Ma, nei tornei e negli alberghi ufficiali che possono consentirlo senza violare il protocollo, si potranno richiedere dei posti aggiuntivi per il team. In questo caso, chi fa domanda prima verrà accontentato prima, e si procederà così fino a esaurimento posti. Inoltre, l’Associazione giocatori ha annunciato un supporto da dieci mila dollari per tutti i tornei del circuito e i Challenger in modo da coprire le spese aggiuntive per la bolla sanitaria e la quarantena in caso di eventuali positività che dovessero emergere nel corso dell’evento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) – L’Atp mantiene la limitazione dei team a supporto dei giocatori, che possono essere al massimo di due persone. Ma, nei tornei e negli alberghi ufficiali che possono consentirlo senza violare il protocollo, si potranno richiedere dei posti aggiuntivi per il team. In questo caso, chi fa domanda prima verrà accontentato prima, e si procederà così fino a esaurimento posti. Inoltre, l’Associazione giocatori ha annunciato un supporto da dieci mila dollari per tutti i tornei del circuito e i Challenger in modo da coprire le spese aggiuntive per la bolla sanitaria e la quarantena in caso di eventuali positività che dovessero emergere nel corso dell’evento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

