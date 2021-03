Tennis: Atp Rotterdam, Medvedev e Zverev ko all’esordio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rotterdam, 3 mar. – (Adnkronos) – Il torneo Atp 500 di Rotterdam perde all’esordio la prima e la terza testa di serie. Dopo il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del mondo e 3 del seeding, sconfitto dal kazako Alexander Bublik, numero 43 del ranking, per 7-5, 6-3, esce anche Daniil Medvedev, numero 3 Atp e 1 del tabellone. Il russo, che aveva vinto le ultime dieci partite giocate sul duro indoor, cede 7-6 (7-4), 6-4 contro il serbo Dusan Lajovic, numero 23 del mondo al primo match in carriera nel torneo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021), 3 mar. – (Adnkronos) – Il torneo Atp 500 diperdela prima e la terza testa di serie. Dopo il tedesco Alexander, numero 7 del mondo e 3 del seeding, sconfitto dal kazako Alexander Bublik, numero 43 del ranking, per 7-5, 6-3, esce anche Daniil, numero 3 Atp e 1 del tabellone. Il russo, che aveva vinto le ultime dieci partite giocate sul duro indoor, cede 7-6 (7-4), 6-4 contro il serbo Dusan Lajovic, numero 23 del mondo al primo match in carriera nel torneo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

