Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | STEFFEN DROGA FRANZI!

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Per separare la “sua” Franzi (Léa Wegmann) da Tim (Florian Frowein) farebbe qualunque cosa… anche mettere in pericolo una vita! Se fino ad oraBaumgartner (Christopher Reinhardt) si è limitato a “piccoli intrighi” per mettere fuori gioco il rivale, nelle prossime puntatediarriverà a compiere un’azione davvero ignobile che rischierà di trasformarsi in tragedia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia!, puntatescopre che Franzi e Tim si sono baciati Tim bacia Franzi,© ARD (Screenshot)È passato parecchio tempo ormai da quando Franzi ha lasciato Tim e iniziato una relazione con ...