Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Cornelia si innamora di Robert! E lui…

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Era nell’aria da un pezzo, ma ora sta per diventare realtà: nelle prossime puntateditraHolle (Deborah Müller) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sboccerà l’amore. Purtroppo, però, il sentimento sarà solo in una direzione… almeno per ora! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia…puntate: Vanessa gelosa di Robert eVanessa osserva Robert e© ARD/Christof ArnoldSono passate solo poche settimane dalla partenza di Eva (Uta Kargel) e dalla conseguente fine del matrimonio della Saalfeld con Robert. Quest’ultimo, però, sembra già ...