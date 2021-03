Tempesta d’amore | anticipazioni 4 marzo | Michelle attratta da Paul

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella fascia preserale di Rete 4, giovedì 42021, andrà in onda una nuova avvincente puntata della soap opera di origine tedesca. Stando agli spoiler, nel nuovo episodio i colpi di scena si susseguiranno a ripetizione. Scopriamo leriguardanti la prossima puntata diTramapuntata del 42021temerà di innamorarsi di, e di sentirne poi la mancanza durante il viaggio che si appresta a svolgere in giro per il mondo, per questo motivo si terrà a distanza da lui. Il Limber, non riuscirà ad interpretare il suo comportamento, e resterà molto dispiaciuto della sua freddezza. Andrè avrà un idea, per aiutare i suoi amici. ...