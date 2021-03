Telese Terme | domani interruzione idrica | le vie interessate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Comunichiamo che a causa di un intervento di riparazione urgente sulla retein via Matteotti, del Comune di, saremo costretti a sospendere l’erogazionedalle ore 13.30 alle ore 17.30 di04 marzo 2021, nelle seguenti zone: – viale Minieri dal civ. 171 al civ. 187 – viale Minieri dal civ. 210 a civ. 230 – via Giacomo Matteotti – via De Nicola Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511717 e il servizio segnalazione disservizi dall’App My Gesesa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.