Tamponi Torino tutti negativi: verso il Crotone, rinviata la Primavera con l'Empoli (Di mercoledì 3 marzo 2021) Buone notizie per il Torino: nessun nuovo positivo nel gruppo squadra di Nicola. Intanto viene rinviata la gara della Primavera Buone notizie per il Torino di Davide Nicola: il giro di Tamponi a cui è stato sottoposta la squadra ha dato esito confortante, con nessun nuovo positivo come riportato da Sky Sport. Intanto è stata rinviata la gara della Primavera contro l'Empoli. Essendoci ancora 8 positivi tra i calciatori, Nicola pescherà dunque dalla Primavera nella gara contro il Crotone, in programma domenica alle 15. Oggi in programma l'allenamento in forma collettiva al Filadelfia.

