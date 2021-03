Svezia | presunto attacco “terroristico” all’arma bianca | 8 feriti

(Di giovedì 4 marzo 2021) Otto persone sono state ferite, due gravemente, in unall'armanel sud dellain quello che è stato definito un", secondo la polizia. "Alcuni sonogravemente, altri in maniera leggera, non ci sono morti", ha dichiarato la portavoce della polizia locale Angelica Israelsson Silfver ad Aftonbladet. Ilassalitore, un uomo sulla ventina, è stato ferito alla gamba dagli spari della polizia ed è stato arrestato dopo mezzogiorno a Vetlanda. "Condanno questo atto orribile", ha detto il primo ministro svedese Stefan Lofven esortando tutti a "inviare un pensiero alle persone colpite dalla violenza e agli uomini e alle donne dell’assistenza sanitaria, della polizia che lavorano per prendersi cura ...

vel8206 : RT @IlPrimatoN: La polizia ha catturato il presunto responsabile, si tratta di un uomo di circa 20 anni - Bomba2H : RT @IlPrimatoN: La polizia ha catturato il presunto responsabile, si tratta di un uomo di circa 20 anni - tiber_h : RT @liliaragnar: Attacco in #Svezia,nella citta' di #Vetlanda 8 accoltellati. La polizia indaga per terrorismo Otto persone sono state acco… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: La polizia ha catturato il presunto responsabile, si tratta di un uomo di circa 20 anni - VendettaBenny : RT @IlPrimatoN: La polizia ha catturato il presunto responsabile, si tratta di un uomo di circa 20 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia presunto

Torna la paura in. Otto persone sono state accoltellate e ferite nei pressi di Vetlanda, nell'est del Paese, ... Ilassalitore è stato ferito alla gamba dagli spari dalla polizia ed è ...Torna la paura in. Otto persone sono state accoltellate e ferite nei pressi di Vetlanda, nell'est del Paese, ... Ilassalitore è stato ferito alla gamba dagli spari dalla polizia ed è ...Attentato in Svezia, 8 accoltellati a Vetlanda: le ultime notizie, secondo la polizia il movente sarebbe terrorismo. Fermato 20enne, ferito in sparatoria ...A Vetlanda, cittadina nel sud della Svezia, otto persone sono state ferite a "colpi d'arma bianca" nel pomeriggio di oggi. Due sono in gravi condizioni. Il presunto aggressore è un giovane di una vent ...