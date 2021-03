Svezia | otto accoltellati a Vetlanda | “È attacco terroristico”

(Di mercoledì 3 marzo 2021)persone sono state accoltellate e ferite a, città a sud della, in quello che la polizia ritiene “un”. Aftonbladet scrive che i feriti sono sia lievi che gravi, ma nessuna delle persone coinvolte è deceduta. L’aggressore, un uomo sui vent’anni, ha attaccato i passanti intorno alle 15 a a Bangårdsgatan, nei pressi della stazione ferroviaria e poi è stato colpito dagli spari della polizia, che lo ha ferito. Al momento si trova in ospedale ma non è ancora stato interrogato. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene "un attacco terroristico".