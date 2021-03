Svezia, attacco terroristico: 8 accoltellati e feriti nel paese dell’accoglienza (Di mercoledì 3 marzo 2021) È di otto persone accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, il bilancio i quello che la polizia ritiene essere “un attacco terroristico”. Un giovane di 20 anni è stato ferito dalla polizia dopo aver accoltellato le 8 persone . Lo riferiscono i media locali L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) È di otto persone accoltellate e ferite a Vetlanda, in, il bilancio i quello che la polizia ritiene essere “un”. Un giovane di 20 anni è stato ferito dalla polizia dopo aver accoltellato le 8 persone . Lo riferiscono i media locali L'articolo Secolo d'Italia.

