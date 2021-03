Susanna | Olivia e Angelica | le tre donne della vita di Fiorello

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 marzo 2021) «Non capisco chi parla del matrimonio come del patibolo. Sembra che uno stia sempre chiuso in casa con le pantofole. E invece no. Il matrimonio va rivalutato, è uno stimolo a impegnarsi di più. È bello tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che ti aspetta». Ecco il matrimonio secondo Rosario Fiorello, 61 anni, 17 da marito dopo altri sette da «convivente». L’altra metà del quadro, del suo quadro, si chiama Susanna Biondo, 55 anni, donna «tostissima» e riservata.