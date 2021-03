“Sui vaccini anti-Covid l’Ue si è inchinata a Big Pharma”: l’accusa dell’eurodeputata Aubry a von der Leyen (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Come ha potuto la Commissione europea accettare di inchinarsi così di fronte alle case farmaceutiche?”. È l’accusa che la deputata del Parlamento europeo, Manon Aubry, ha lanciato durante la seduta plenaria del Parlamento Ue rivolgendosi direttamente alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il video dell’attacco si è rapidamente diffuso in tutta Europa ed è stato ripreso anche da diversi canali della sinistra italiana, tra cui il Partito Rifondazione Comunista – Sinistra Europea Lombardia che lo ha condiviso sui propri canali social. “Ho la sensazione – continua l’eurodeputata, francese 31enne del partito France Insoumise – che i grandi leader farmaceutici abbiano stabilito la ‘legge’ per lei”. Secondo l’eurodeputata le trattative mancano di trasparenza. E anche nei contratti resi pubblici, mancano le informazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Come ha potuto la Commissione europea accettare di inchinarsi così di fronte alle case farmaceutiche?”. Èche la deputata del Parlamento europeo, Manon, ha lanciato durante la seduta plenaria del Parlamento Ue rivolgendosi direttamente alla presidente della Commissione, Ursula von der. Il video dell’attacco si è rapidamente diffuso in tutta Europa ed è stato ripreso anche da diversi canali della sinistra italiana, tra cui il Partito Rifondazione Comunista – Sinistra Europea Lombardia che lo ha condiviso sui propri canali social. “Ho la sensazione – continua l’eurodeputata, francese 31enne del partito France Insoumise – che i grandi leader farmaceutici abbiano stabilito la ‘legge’ per lei”. Secondo l’eurodeputata le trattative mancano di trasparenza. E anche nei contratti resi pubblici, mancano le informazioni ...

