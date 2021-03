“Stoppato” Flavio Insinna è costretto ad accettare le scelte dei vertici Rai Cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Novità in vista per l’Ereditá; il seguito game show di Rai Uno, nel quale sette concorrenti si sfidano in diverse prove ad eliminazione fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile Ghigliottina, subirà una variazione. “Eredità”: novità in vista per il game show di Rai Uno Come è noto, in estate il palinsesto delle reti viene modificato e anche la Rai ha già programmato tutto. Il popolare game show de L’Eredità chiuderà in anticipo rispetto agli altri programmi. La fortunata stagione, quindi, si concluderà a fine maggio; al suo posto, verrà messo in onda un altro programma molto amato dal pubblico, ovvero Reazione a catena. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @lereditarai Questa decisione, tuttavia, non sembra gratificare molto il conduttore,, il quale ...