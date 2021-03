Stefano Bettarini, la dolcissima dedica a Nicoletta: “So cos’è l’amore grazie a te” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Stefano Bettarini sorprende la compagna con parole piene di romanticismo. Ecco la dedica social dell’ex calciatore per il 27esimo compleanno di Nicoletta Larini. Grande giorno per Nicoletta Larini, la compagna di Stefano Bettarini. La bella influencer ha compiuto 27 anni e per l’occasione ha deciso di festeggiare in collegamento con i propri followers. Una festa casalinga trascorsa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 3 marzo 2021)sorprende la compagna con parole piene di romanticismo. Ecco lasocial dell’ex calciatore per il 27esimo compleanno diLarini. Grande giorno perLarini, la compagna di. La bella influencer ha compiuto 27 anni e per l’occasione ha deciso di festeggiare in collegamento con i propri followers. Una festa casalinga trascorsa L'articolo proviene da Leggilo.org.

SaCe86 : Stefano Bettarini, senza freni: dopo Signorini ora tocca alla D’Urso - MediasetTgcom24 : Da Stefano Bettarini una dichiarazione d’amore social per il compleanno di Nicoletta #StefanoBettarini… - Emma97791 : @_GeHo_ A me è partita a “ma vediamo chi sono i due nuovi concorrenti di questa edizione del GF: Stefano Bettarini e Giulia Salemi”. - ANGELA81570326 : @GiuliaSalemi93 Io in Pierpaolo Pretelli, Filippo Nardi, Alda D'Eusanio, Stefano Bettarini, Denis Dosio, Fausto Lea… - stella35571665 : Stefano Bettarini che non riconosce la vittoria di Tommaso? Che non riconosce l'esercito di fan che c'è dietro di l… -