Stati Uniti, Biden: “Vaccineremo tutti gli americani adulti entro fine maggio” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri, martedì 2 marzo, il presidente Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti “avranno abbastanza vaccini anti-Covid per tutti gli americani adulti entro fine maggio“. Obiettivo possibile grazie alla cooperazione tra i colossi farmaceutici Merck e Johnson & Johnson’s. L’azienda Merck, che ha rinunciato a produrre un proprio vaccino, collaborerà alla produzione di quello monodose di J&J, autorizzato nei giorni scorsi negli Stati Uniti. “Tre settimane fa – ha twittato Biden – avevo annunciato che che avremmo avuto una quantità sufficiente di vaccini per tutti gli americani entro la fine di luglio. Ora, grazie ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri, martedì 2 marzo, il presidente Joeha annunciato che gli“avranno abbastanza vaccini anti-Covid pergli“. Obiettivo possibile grazie alla cooperazione tra i colossi farmaceutici Merck e Johnson & Johnson’s. L’azienda Merck, che ha rinunciato a produrre un proprio vaccino, collaborerà alla produzione di quello monodose di J&J, autorizzato nei giorni scorsi negli. “Tre settimane fa – ha twittato– avevo annunciato che che avremmo avuto una quantità sufficiente di vaccini pergliladi luglio. Ora, grazie ...

