“Sta molto male” Il re della musica da ballo è stato ricoverato a causa del Coronavirus. Ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 3 marzo 2021) La diffusione del virus non accenna a diminuire e questa volta ha colpito anche un personaggio molto popolare in Romagna. Raoul Casadei positivo al Covid-19 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bentini (@bentini1968) Il popolare re del liscio, Raoul Casadei, è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena per aver contratto il Covid. Al momento, l’artista si trova sotto osservazione e sembra stare abbastanza bene; a parlare delle sue condizioni è stata la figlia Carolina. La donna ha raccontato che, a seguito della bassa saturazione riscontrata al padre 83enne, sono stati effettuati ulteriori controlli. In particolare, i dottori hanno sottoposto Casadei ad un’ecografia ai polmoni e hanno riscontrato la presenza di una leggera ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 3 marzo 2021) La diffusione del virus non accenna a diminuire e questa volta ha colpito anche un personaggiopopolare in Romagna. Raoul Casadei positivo al Covid-19 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Bentini (@bentini1968) Il popolare re del liscio, Raoul Casadei, èall’ospedale Bufalini di Cesena per aver contratto il Covid. Al momento, l’artista si trova sotto osservazione e sembra stare abbastanza bene; a parlare delle sue condizioni è stata la figlia Carolina. La donna ha raccontato che, a seguitobassa saturazione riscontrata al padre 83enne, sono stati effettuati ulteriori controlli. In particolare, i dottori hanno sottoposto Casadei ad un’ecografia ai polmoni e hanno riscontrato la presenza di una leggera ...

