Sri Lanka, cristiani e musulmani morti di Covid sepolti su "isola remota" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gerry Freda Le autorità dello Sri Lanka hanno scelto l'atollo di Iranathivu vista la scarsa popolazione lì residente, ma le minoranze religiose del Paese protestano Il governo dello Sri Lanka, Paese a maggioranza buddhista, ha ultimamente deciso di trasferire "su un'isola sperduta" le salme di vittime del Covid appartenenti alle minoranze cristiana e musulmana. Nella nazione asiatica, gli islamici costituiscono quasi il 10% della popolazione, mentre i cristiani circa l'8%. Finora, le autorità avevano costretto le minoranze religiose a cremare i loro morti di Covid, in linea con la pratica funebre seguita della maggioranza buddhista. Tuttavia, il governo ha di recente cambiato idea, soprattutto a causa delle proteste dei fedeli musulmani ...

