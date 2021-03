Spostamenti, riaperture, alcolici fino alle 22. Tutte le novità del primo Dpcm firmato Draghi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Cambia il governo ma non cambiano i Dpcm: il primo firmato dal premier Mario Draghi conferma divieti e restrizioni dal 6 marzo al 6 aprile, Pasqua e Pasquetta comprese, e introduce alcune novità, anche in peggio, sul fronte delle regole. La decisione più importante riguarda le scuole. Saranno Tutte chiuse – dalla materna alle superiori – nelle zone rosse o dove il virus raggiunga un’incidenza di 250 casi per 100 mila abitanti per sette giorni, al di là del colore. Tuttavia la decisione non sarà automatica e spetterà ai governatori e ai sindaci. Il colpo più duro è quindi per studenti e famiglie: i primi costretti alla didattica a distanza, e i genitori costretti a restare in casa con loro in attesa di ristori e sussidi. Confermati coprifuoco, fasce di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Cambia il governo ma non cambiano i: ildal premier Marioconferma divieti e restrizioni dal 6 marzo al 6 aprile, Pasqua e Pasquetta comprese, e introduce alcune, anche in peggio, sul fronte delle regole. La decisione più importante riguarda le scuole. Sarannochiuse – dalla maternasuperiori – nelle zone rosse o dove il virus raggiunga un’incidenza di 250 casi per 100 mila abitanti per sette giorni, al di là del colore. Tuttavia la decisione non sarà automatica e spetterà ai governatori e ai sindaci. Il colpo più duro è quindi per studenti e famiglie: i primi costretti alla didattica a distanza, e i genitori costretti a restare in casa con loro in attesa di ristori e sussidi. Confermati coprifuoco, fasce di ...

