Sperona auto commerciante per estorcergli danaro | 34enne arrestato dalla Polizia di Stato

Ha Speronato con la sua auto quella di un commerciante di profumi, facendola finire fuori strada, e non per un errore di guida, ma a scopo intimidatorio. E' l'accusa a carico di un 34enne napoletano arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta, che ha trovato nella sua abitazione una pistola semiautomatica pronta al fuoco risultata rubata, con le munizioni, nonché l'autovettura utilizzata per lo Speronamento; è stato poi denunciato anche un complice del 34enne, ovvero un uomo di 39 anni residente ad Orta di Atella. L'accusa per entrambi è di estorsione aggravata. L'arresto è il frutto di una veloce indagine della Squadra

