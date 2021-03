Spazio | Thales Alenia Space Italia sigla contratto da 772 mln

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 marzo 2021), hato undel valore di 772 milioni di euro con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa), che ha agito in nome e per contro dell’Unione Europea rappresentata dalla Commissione Europea, per la fornitura di 6 satelliti, parte della Costellazione Galileo di Seconda Generazione. Lo ha annunciato la joint venture tra(67%) e Leonardo (33%). I primi satelliti di questa seconda generazione saranno messi in orbita entro la fine del 2024. Con le loro nuove capacità basate su tecnologie altamente innovative (antenne digitalmente configurabili, collegamenti inter-satelliti, utilizzo di sistemi di propulsione completamente elettrici) questi satelliti miglioreranno la precisione del sistema Galileo, nonché la robustezza e la resilienza del ...