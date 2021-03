Spagna | le principesse Elena e Cristina si vaccinano negli Emirati arabi prima di incontrare il padre Juan Carlos | è bufera

gonzalo_af_ : RT @vogue_italia: È evidente: le belle Principessine di Spagna amano la moda come la loro mamma ?? Clic per scoprire i loro look più belli ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna principesse

Il Fatto Quotidiano

Sia Elena, 57 anni, sia Cristina, 55, non sono considerate parte delle categorie che stanno avendo priorità nella vaccinazione in. La notizia, anticipata ieri sera dal giornale digitale El ...Sia Elena, 57 anni, sia Cristina, 55, non sono considerate parte delle categorie che stanno avendo priorità nella vaccinazione in. La notizia, anticipata ieri sera dal giornale digitale El ...Ancora una volta la famiglia reale di Spagna nella bufera. Elena e Cristina, le sorelle di re Felipe VI, secondo alcuni quotidiani spagnoli e il britannico The Guardian, si sarebbero ...Le due infantas Elena e Cristina, rispettivamente 57 e 55 anni, avrebbero dovuto attendere varie settimane per ricevere la prima dose in Spagna, sebbene la seconda viva stabilmente in Svizzera. Per pa ...