Sondaggi politici SWG, in crollo la percentuale di italiani che non si vuole vaccinare (Di mercoledì 3 marzo 2021) La campagna di vaccinazione contro il Covid in Italia va a rilento ma un effetto, forse più per merito dell’impatto già visibile dove sono più spedite, sembra averlo prodotto: sono in crollo i contrari al vaccino. Erano il 37% a novembre secondo i Sondaggi politici di SWG coloro che non erano disposti a vaccinarsi, erano diminuiti al 34% a dicembre, ma a gennaio, a campagna vaccinale iniziale, erano scesi al 25% diventando il 16% a fine febbraio. Coloro che sono sicuri di non vaccinarsi sono ancora meno, l’8%. Mentre il 62% % si vaccinerà sicuramente e il 12% probabilmente. È soprattutto al Nord Est e tra i 35-44enni che si trovano più scettici, rispettivamente il 23% e il 20% Non c’è però la stessa fiducia verso tutti i vaccini. Quelli che ispirano più sicurezza sono quelli di Pfizer. Che si farebbe iniettare il ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 3 marzo 2021) La campagna di vaccinazione contro il Covid in Italia va a rilento ma un effetto, forse più per merito dell’impatto già visibile dove sono più spedite, sembra averlo prodotto: sono ini contrari al vaccino. Erano il 37% a novembre secondo idi SWG coloro che non erano disposti a vaccinarsi, erano diminuiti al 34% a dicembre, ma a gennaio, a campagna vaccinale iniziale, erano scesi al 25% diventando il 16% a fine febbraio. Coloro che sono sicuri di non vaccinarsi sono ancora meno, l’8%. Mentre il 62% % si vaccinerà sicuramente e il 12% probabilmente. È soprattutto al Nord Est e tra i 35-44enni che si trovano più scettici, rispettivamente il 23% e il 20% Non c’è però la stessa fiducia verso tutti i vaccini. Quelli che ispirano più sicurezza sono quelli di Pfizer. Che si farebbe iniettare il ...

claudio_2022 : RT @ALFO100897: C'è solamente un modo per commentare quanto riportato nel 'post' e chiedo che sia un grande della storia e della filosofia… - 6dimattina_ : RT @fanpage: #GiuseppeConte potrebbe essere il deus ex machina del #M5S - sissiisissi2 : RT @fanpage: #GiuseppeConte potrebbe essere il deus ex machina del #M5S - ALFO100897 : C'è solamente un modo per commentare quanto riportato nel 'post' e chiedo che sia un grande della storia e della fi… - fanpage : #GiuseppeConte potrebbe essere il deus ex machina del #M5S -