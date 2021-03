Sofidel | nel 2020 fatturato supera per la prima volta quota 2 miliardi di euro

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) –, gruppo cartario tra i leader mondiali per la produzione di carta ad uso igienico e domestico, ha chiuso ilcon ricavi pari a 2,17di, in aumento del 13% rispetto agli 1,92del 2019 e per lasopra lasimbolica di due. Le vendite della società italiana, il cui marchio più noto è Regina, sono state trainate da una crescente domanda globale di beni essenziali per uso igienico e domestico, a causa della pandemia. L’EBITDA è stato di 418 milioni di, pari ad un’incidenza (EBITDA margin) del 19,25% su ricavi netti, che si confronta con i 259 milioni del 2019. Al risultato positivo delha contribuito anche la piena ...