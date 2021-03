Snowboard cross Coppa del Mondo | Bakuriani | Moioli qualificata | ok Visintin e Sommariva

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Michelasi èper la gara dideldiSBX in programma a, in Georgia, giovedì 4 marzo. L’azzurra ha completato la prova di qualificazione con il terzo tempo (1’25”55). Meglio di lei solo la ceca Eva Samkova (miglior tempo in 1’24”69) e la britannica Charlotte Bankes. Raffaella Brutto e Sofia Belinghieri, invece, si sono qualificate rispettivamente con il 12° e il 14° tempo al termine della Run2. UOMINI – Nel maschile strappano il pass Omari (6° tempo) e Lorenzo(7° crono a pari merito con l’austriaco Lueftner). Miglior tempo per il francese Merlin Surget davanti a Martin Noerl (Germania) e ad Alessandro Haemmerle (Austria). Qualificazione raggiunta dopo la seconda ...

Le campionesse olimpiche Michela Moioli, 23 anni, medaglia d'oro nello snowboard cross ai Giochi di Pyeongchang 2018, e Sofia Goggia, 27 anni, oro nella discesa libera agli stessi giochi e vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera l'anno scorso