Sky Sport Serie A 25a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti

Da martedì 2 marzo, a giovedì 4 marzo, appuntamento con la Serie A, in campo per la venticinquesima Giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà in Esclusiva live 7 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW TV. Una partita a weekend sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite. Per i clienti Sky, le 3 partite a Giornata di Serie A di DAZN...

