Sindaco nel Napoletano richiama i cittadini all’ordine: “Uscire solo se necessario” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’indice di positività del comune di Somma Vesuviana è notevolmente aumentato negli ultimi giorni, per questo motivo il primo cittadini ha predisposto la chiusura di tutti gli uffici comunali per un intervento straordinario di sanificazione. Inoltre ha anche lanciato l’allarme ai cittadini chiedendo di comportarsi in maniera più responsabile. Queste le parole del primo cittadino Salvatore Di Sarno: “L’ultimo dato pervenutoci dalla piattaforma della Regione Campania è di un indice di positività del 23,44% molto elevato. Questo significa che il virus circola molto velocemente. Ieri abbiamo tenuto gli uffici comunali chiusi per procedere ad una sanificazione degli ambienti. Ritengo giusto e corretto che la popolazione sappia e conosca i dati. Rivolgo un appello ai cittadini a non ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’indice di positività del comune di Somma Vesuviana è notevolmente aumentato negli ultimi giorni, per questo motivo il primoha predisposto la chiusura di tutti gli uffici comunali per un intervento straordinario di sanificazione. Inoltre ha anche lanciato l’allarme aichiedendo di comportarsi in maniera più responsabile. Queste le parole del primo cittadino Salvatore Di Sarno: “L’ultimo dato pervenutoci dalla piattaforma della Regione Campania è di un indice di positività del 23,44% molto elevato. Questo significa che il virus circola molto velocemente. Ieri abbiamo tenuto gli uffici comunali chiusi per procedere ad una sanificazione degli ambienti. Ritengo giusto e corretto che la popolazione sappia e conosca i dati. Rivolgo un appello aia non ...

