Si rafforza l’asse Bonaccini-Salvini: convergenza sul vaccino russo (Di mercoledì 3 marzo 2021) In politica come nella vita nulla è impossibile. Matteo Salvini è riuscito a defenestrare Giuseppe Conte, a ridurre alla marginalità i grillini (il centrodestra detiene la maggioranza relativa nel Governo Draghi) e ora va in asse con i dem che fanno riferimento a Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna. La prima convergenza Bonaccini – Salvini si era vista sulla proposta di aprire i ristoranti la sera. Ora l’asse si rinsalda sul tema vaccini. Il leader della Lega ha incontrato i vertici di San Marino e punta sullo Sputnik. Anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini spinge: “se è valido, acquistiamolo”. Il Capitano aveva avuto un colloquio telefonico con il Ministro della Sanità di San Marino Roberto Ciavatta. Oggi ha incontrato a Roma il ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 3 marzo 2021) In politica come nella vita nulla è impossibile. Matteoè riuscito a defenestrare Giuseppe Conte, a ridurre alla marginalità i grillini (il centrodestra detiene la maggioranza relativa nel Governo Draghi) e ora va in asse con i dem che fanno riferimento a Stefano, governatore dell’Emilia Romagna. La primasi era vista sulla proposta di aprire i ristoranti la sera. Orasi rinsalda sul tema vaccini. Il leader della Lega ha incontrato i vertici di San Marino e punta sullo Sputnik. Anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefanospinge: “se è valido, acquistiamolo”. Il Capitano aveva avuto un colloquio telefonico con il Ministro della Sanità di San Marino Roberto Ciavatta. Oggi ha incontrato a Roma il ...

