Short track | nel weekend i Mondiali di Dordrecht 2021 | Arianna Fontana guida la spedizione

(Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ conto alla rovescia per l’evento più importante nella stagionedi, vale a dire idiin programma dal 5 al 7 marzo a, in Olanda. Dopo tanti slittamenti per via dell’emergenza coronavirus, finalmente è tutto pronto per la rassegna iridata con l’Italia che si presenta con dieci atleti:(IceLab), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur),Sighel (Fiamme Oro),Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Davide Viscardi (Esercito). Are la ...

sportface2016 : #ShortTrack, nel weekend i Mondiali di #Dordrecht - fisg_it : Ai Mondiali di short track di Dordrecht, in programma in Olanda da venerdì 5 a domenica 7 marzo, la Nazionale itali… - OA_Sport : #SHORTTRACK Scopriamo le chance di medaglia dell'Italia nella rassegna iridata a Dordrecht: Fontana e Valcepina sar… - fenomenogabry : Arianna Fontana guida l'Italia dello short track a Dordrecht: ecco gli azzurri per i Mondiali - zizionice : RT @neveitalia: Arianna Fontana guida l'Italia dello short track a Dordrecht: ecco gli azzurri per i Mondiali #1Marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

OA Sport

'I'm noton motivation - confirms Vale - starting with the fact I want to win and battle ... Your team - mate is always your first rival, but I know our friendship will survive the on -...Inoltre, nel gennaio scorso, sono saliti sul podio agli Europei didue figli d'arte come Pietro Sighel (1999) e Gloria Ioriatti (2000). L'Italia si fa valere a livello giovanile anche ...Dal 5 al 7 marzo l'anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi) sarà teatro dei Mondiali 2021 di short track. I pattini veloci si esibiranno per l'ultima volta dopo un'annata che definire particolare ...Dal 5 al 7 marzo l'anello di ghiaccio di Dordrecht (Paesi Bassi) sarà teatro dei Mondiali 2021 di short track. I pattini veloci si esibiranno per l'ultima volta dopo un'annata che definire particolare ...