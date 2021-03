Sesto San Giovanni | il comitato Acciaierie boccia i palazzi di 60 metri sulle ex Falck

(Di mercoledì 3 marzo 2021)San(Milano), 3 marzo 2021 "troppo alti davanti alla case già esistenti e traffico troppo intenso in un quartiere che già nel recente passato ha scontato interventi edilizi ...

IL GIORNO

Giovanni (Milano), 3 marzo 2021 " Palazzi troppo alti davanti alla case già esistenti e traffico troppo intenso in un quartiere che già nel recente passato ha scontato interventi edilizi ...L'Edificio 23 del Politecnico , il Polo fieristico diGiovanni e quello di Lodi , la fiera di Codogno , l'Ospedale in Fiera a Milano , il Palazzo delle Scintille e la Fabbrica del Vapore sempre a Milano, la Mivar ad Abbiategrasso , Garage ...I residenti della zona temono un intervento edilizio troppo pesante e un peggioramento dei già intensi flussi di traffico ...La Fabbrica del Vapore, il palazzo delle Scintille a Milano. Oppure il polo fieristico di Sesto San Giovanni e di Lodi. Letizia Moratti annuncia alcuni luoghi che serviranno per vaccinare tutti i lomb ...