Serie C, Avellino e Bari vincono in trasferta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si sono già conclusi i primi due match iniziati alle ore 17:30 e validi per la ventottesima giornata di Serie C girone C. Si registrano due vittorie dell'Avellino e del Bari, inseguitrici della capolista Ternana. Gli irpini hanno vinto per 1-0 il Catanzaro in trasferta grazie alla rete di Bernardotto. I galletti invece, hanno ottenuto un successo sempre in trasferta per 2-0 contro la Juve Stabia grazie ai due gol di Marras. Nel primo pomeriggio invece successo della Casertana sulla Virtus Francavilla per 4-0 e pareggi di Foggia e Vibonese 0-0 e Paganese-Viterbese 1-1.

