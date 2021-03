Serie C: al Palermo il derby con il Catania, decide un ex Serie A. Il Padova vince in pieno recupero (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono terminate le sfide valide per la 28a giornata di Serie C. Nel girone B il Padova capolista trova solo in pieno recupero il vantaggio contro la Virtus Verona, ci pensa Ronaldo. Va al Palermo il derby della Sicilia nonostante quasi un ora con l’uomo in meno: a condannare il Catania ci pensa l’ex Serie A (Fiorentina e stesso Palermo), Mario Santana. Termina in pareggio l’altra sfida del girone C tra Monopoli e Bisceglie. Questi i risultati: Girone B: Virtus Verona-Padova 0-0 Girone C: Catania-Palermo 0-1 Monopoli-Bisceglie 1-1 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono terminate le sfide valide per la 28a giornata diC. Nel girone B ilcapolista trova solo inil vantaggio contro la Virtus Verona, ci pensa Ronaldo. Va alildella Sicilia nonostante quasi un ora con l’uomo in meno: a condannare ilci pensa l’exA (Fiorentina e stesso), Mario Santana. Termina in pareggio l’altra sfida del girone C tra Monopoli e Bisceglie. Questi i risultati: Girone B: Virtus Verona-0-0 Girone C:0-1 Monopoli-Bisceglie 1-1 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

