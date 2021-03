Serie A, Milan-Udinese: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Voglia di continuare a sognare lo scudetto contro la ferma convinzione di non rientrare più, almeno per quest’anno, nei bassifondi di classifica della lotta salvezza. Al Giuseppe Meazza di San Siro, il Milan di Stefano Pioli ospita l’Udinese di Luca Gotti. Entrambe le formazioni arrivano alla gara infrasettimanale con un sorriso stampato in viso: i rossoneri, nel posticipo domenicale che ha chiuso la 23a giornata di Serie A, ha battuto la Roma di Paulo Fonseca allo Stadio Olimpico grazie alle reti di Kessie e Rebic; i bianconeri hanno piegato le velleità di vittoria della Fiorentina di Cesare Prandelli in virtù della rete, a fine partita, di Ilija Nestorovski. Ecco le ultime da Milan-Udinese, le probabili formazioni e la diretta tv ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Voglia di continuare a sognare lo scudetto contro la ferma convinzione di non rientrare più, almeno per quest’anno, nei bassifondi di classifica della lotta salvezza. Al Giuseppe Meazza di San Siro, ildi Stefano Pioli ospita l’di Luca Gotti. Entrambe learrivano alla gara infrasettimanale con un sorriso stampato in viso: i rossoneri, nel posticipo domenicale che ha chiuso la 23a giornata diA, ha battuto la Roma di Paulo Fonseca allo Stadio Olimpico grazie alle reti di Kessie e Rebic; i bianconeri hanno piegato le velleità di vittoria della Fiorentina di Cesare Prandelli in virtù della rete, a fine partita, di Ilija Nestorovski. Ecco le ultime da, lee latv ...

