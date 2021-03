Serie A, domani c’è Parma-Inter. le probabili formazioni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le probabili formazioni di Parma-Inter, match della venticinquesima giornata della Serie A Si chiuderà domani con il match tra Parma e Inter la venticinquesima giornata della Serie A, turno infrasettimanale: ecco le probabili formazioni della partita del ‘Tardini’. Qui Parma: scelte obbligate per D’Aversa Tante le assenze in casa gialloblu che costringono a scelte obbligate D’Aversa per la sfida alla capolista. In porta c’è Sepe con Osorio e Valenti centrali difensivi e Busi, a destra, e Pezzella, a sinistra, come esterni. A centrocampo Brugman agirà in cabina di regia con Hernani a destra e Kurtic a sinistra. L’attacco sarà formato da Kucka a destra, Mihala a sinistra e ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ledi, match della venticinquesima giornata dellaA Si chiuderàcon il match trala venticinquesima giornata dellaA, turno infrasettimanale: ecco ledella partita del ‘Tardini’. Qui: scelte obbligate per D’Aversa Tante le assenze in casa gialloblu che costringono a scelte obbligate D’Aversa per la sfida alla capolista. In porta c’è Sepe con Osorio e Valenti centrali difensivi e Busi, a destra, e Pezzella, a sinistra, come esterni. A centrocampo Brugman agirà in cabina di regia con Hernani a destra e Kurtic a sinistra. L’attacco sarà formato da Kucka a destra, Mihala a sinistra e ...

SkySport : Juventus-Napoli si recupera il 17 marzo alle 18.45: domani l'ufficialità - ergoal : RT @legabasketfem: Iniziano domani le Techfind Final Eight di Coppa Italia Serie A1 ?????? ?????? @REYER1872 @familaschio @VirtusEirene_RG @Vi… - pier39__ : @ehsetiva @gang_nik Ma facciamola per cose più serie la parità, non per un mazzo di fiori che domani è da buttare nel cesso - JulioCesare12 : Le annuali discussioni sugli ascolti di Sanremo mi triggerano (come dicono i giovani) ancor più di quelle sui risul… - FraBcc : @rizzoli_fake @AIA_it E anche oggi la dignità la trovi domani. Per la serie una testa Zero cervelli -