Serie A, Cagliari-Bologna: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sorrisi per entrambe le compagini rossoblù impegnate nella gara, valevole per la 24a giornata di Serie A, della Sardegna Arena. Il nuovo Cagliari di Leonardo Semplici ha esordito sulle scene con un’importantissima vittoria in trasferta sul campo di un Crotone sempre più destinato al ritorno in Serie B: Leonardo Pavoletti e Joao Pedro, infatti, hanno griffato l’affermazione esterna portando ossigeno puro sull’isola. Anche il Bologna, però, è reduce da un grandissimo risultato: i ragazzi di Sinisa Mihajlovic, infatti, sono riusciti a domare la Lazio di Simone Inzaghi rifilando ai romani un netto 2-0 al Dall’Ara. In questa gara i tre punti saranno importanti per tutte e due le compagini: i Felsinei allontanerebbero ancor di più la zona rossa, mentre il Casteddu incamererebbe altri punti nella corsa salvezza. Ecco le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sorrisi per entrambe le compagini rossoblù impegnate nella gara, valevole per la 24a giornata diA, della Sardegna Arena. Il nuovodi Leonardo Semplici ha esordito sulle scene con un’importantissima vittoria in trasferta sul campo di un Crotone sempre più destinato al ritorno inB: Leonardo Pavoletti e Joao Pedro, infatti, hanno griffato l’affermazione esterna portando ossigeno puro sull’isola. Anche il, però, è reduce da un grandissimo risultato: i ragazzi di Sinisa Mihajlovic, infatti, sono riusciti a domare la Lazio di Simone Inzaghi rifilando ai romani un netto 2-0 al Dall’Ara. In questa gara i tre punti saranno importanti per tutte e due le compagini: i Felsinei allontanerebbero ancor di più la zona rossa, mentre il Casteddu incamererebbe altri punti nella corsa salvezza. Ecco le ...

