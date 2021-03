Serie A, Benevento-Hellas Verona: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il turno infrasettimanale della Serie A passa anche dal Ciro Vigorito: la 24a giornata del massimo campionato di calcio italiano mette di fronte il Benevento di Filippo Inzaghi e l’Hellas Verona di Ivan Juric. Umori diversi contraddistinguono l’avvicinamento al match in terra campana: la Strega è uscita sconfitta nel derby campano contro il Napoli interrompendo a tre la strisci di risultati utili consecutivi; gli Scaligeri arrivano, invece, dal prezioso punto casalingo messo a referto contro la Juventus di Andrea Pirlo. Ecco le ultime da Benevento-Hellas Verona, le probabili formazioni e la diretta tv della partita di Serie A. Benevento-Hellas ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il turno infrasettimanale dellaA passa anche dal Ciro Vigorito: la 24a giornata del massimo campionato di calcio italiano mette di fronte ildi Filippo Inzaghi e l’di Ivan Juric. Umori diversi contraddistinguono l’avvicinamento al match in terra campana: la Strega è uscita sconfitta nel derby campano contro il Napoli interrompendo a tre la strisci di risultati utili consecutivi; gli Scaligeri arrivano, invece, dal prezioso punto casalingo messo a referto contro la Juventus di Andrea Pirlo. Ecco le ultime da, lee latv della partita diA....

