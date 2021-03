Serie A, Atalanta-Crotone: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Umori completamente diversi nella gara tra Atalanta e Crotone del turno infrasettimanale della Serie A. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, hanno totalizzato 10 punti nelle ultime cinque partite (tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta) candidandosi prepotentemente nelle zone alte della graduatoria. Di contro, i rossoblù sembra scivolare inesorabilmente verso la Serie B: nelle ultime cinque partite di campionato, la squadra di Serse Cosmi, alla prima panchina con gli squali dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, ha sempre perso ed il distacco dalla zona salvezza, adesso, dista ben otto punti. Un divario forse incolmabile per i Pitagorici. Il pronostico, non a caso, arride ai bergamaschi che dovrebbero facilmente incamerare l’intera posta in palio contro i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Umori completamente diversi nella gara tradel turno infrasettimanale dellaA. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, hanno totalizzato 10 punti nelle ultime cinque partite (tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta) candidandosi prepotentemente nelle zone alte della graduatoria. Di contro, i rossoblù sembra scivolare inesorabilmente verso laB: nelle ultime cinque partite di campionato, la squadra di Serse Cosmi, alla prima panchina con gli squali dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, ha sempre perso ed il distacco dalla zona salvezza, adesso, dista ben otto punti. Un divario forse incolmabile per i Pitagorici. Il pronostico, non a caso, arride ai bergamaschi che dovrebbero facilmente incamerare l’intera posta in palio contro i ...

