Serie A 25esima giornata Crotone ancora sconfitto Cambia il direttore ma gli orchestrali suonano sempre lo stesso spartito

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Atalanta 51 Marcatori: 11° Gosens, 22° Simy, Palomino 48°, Muriel 50°, Ilicic 58°, Miranchuk 84° Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Palomino, Romero (Zapata), Djimsiti, Maehele, Freuler (Miranchuk), Pessina, Gosens (Ghislandi), Malinovsk (Pasalic), Ilicic, Muriel (Caldara). All. Gasperini.(3-4-1-2): Cordaz, Magallan (Cuomo), Golemic, Luperto, Pereira, Zanellato, Eduardo (Marrone), Reca (Rispoli), Messias, Rivere (Petriccione), Simy. All. Cosmi Arbitro: Simone Sozza di Seregno Assistenti: Robilotta – Tardino Quarto giudice a bordo campo: Federico La Penna di Roma Var: Chiffi – Avar: Fiorito Ammoniti: Magallan, Riviere, Angoli: 4 a 2 per l’Atalanta Recupero: 1 minuti La prima nota il ritorno di Serse Cosmi su una panchina diA dopo otto anni. Calcio d’avvio a favore degli ...

L'Atalanta affronta il Crotone nel turno infrasettimanale valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.