Senza rimorso | il trailer del film di Stefano Sollima con Michael B Jordan

(Di mercoledì 3 marzo 2021)B.sarà il protagonista di, iltratto dal libro di Tom Clancy diretto da, ecco il, ildiretto dacon starB., arriverà il 30 aprile su Amazon Prime Video e ilregala le prime immagini dello spettacolare action movie. Nel video si vede il protagonista alle prese con innumerevoli scene di battaglie e in cerca di vendetta per quanto accaduto alle persone che ama. In Without Remorse si racconta la storia di John Clark (B.) che, dopo che un gruppo di soldati ...

In "Senza Rimorso di Tom Clancy", diretto da Stefano Sollima, l'esplosiva storia delle origini dell'action hero John Clark (uno dei personaggi più noti creati da Tom Clancy e appartenenti all'universo di Jack Ryan). Presentato il trailer ufficiale di Senza Rimorso di Tom Clancy, storia delle origini dell'action hero John Clark appartenente al mondo di Jack Ryan, diretto da Stefano Sollima. Amazon Prime Video ha finalmente diffuso in rete il trailer ufficiale di Senza Rimorso, l'adattamento di Tom Clancy firmato da Stefano Sollima.