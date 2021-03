Senhit da Bologna all’Eurovision | “Intanto eccovi cinque motivi per guardare Sanremo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) BOLOGNA – “La mia dimensione è il live, l’intrattenimento dal vivo, dove io mi diverto e riesco a trascinare con me anche il pubblico”. Non è certo il periodo migliore per assecondare la sua indole di showgirl, ma la cantante bolognese Senhit non ha perso la sua contagiosa positività, ed è riuscita a sfruttare al meglio il blackout artistico imposto dalla pandemia. In particolare, quest’anno le è servito per preparare al meglio l’esibizione per la semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021, che si terrà a Rotterdam il 20 maggio prossimo, e alla quale lei parteciperà in rappresentanza di San Marino. Proprio oggi, infatti, la direzione del festival musicale ha confermato le esibizioni degli artisti nonché la presenza del pubblico in sala, seppure distanziato ed in numero esiguo rispetto alla capienza: “Spero che questo evento crei l’effetto domino per ripartire con la musica live” commenta l’artista.