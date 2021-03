Sempre meno positivi al Covid-19 a Monreale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Scendono ancora i positivi attuali a Monreale e aumenta il numero dei guariti. Lo conferma il bollettino quotidiano dell’amministrazione comunale. Il bilancio tra nuovi positivi e guariti parla di 89 attuali Monrealesi che lottano contro il Covid. Un dato in continua flessione. Salgono a quota 417 i cittadini dichiarati guariti clinicamente. Il bollettino è stato comunicato dal sindaco Arcidiacono. Ricordiamo che venerdì 5 marzo si terrà l’ennesima campagna di screening organizzata dal Comune di Monreale e ASP rivolta a tutti i cittadini Monrealesi. L’iniziativa è volta a consentire a tutta la popolazione di poter effettuare il tampone. Rimangono ferme le modalità organizzative già adottate, registrazione al parcheggio Torres e test al complesso Mulè. Gli orari ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 3 marzo 2021) Scendono ancora iattuali ae aumenta il numero dei guariti. Lo conferma il bollettino quotidiano dell’amministrazione comunale. Il bilancio tra nuovie guariti parla di 89 attualisi che lottano contro il. Un dato in continua flessione. Salgono a quota 417 i cittadini dichiarati guariti clinicamente. Il bollettino è stato comunicato dal sindaco Arcidiacono. Ricordiamo che venerdì 5 marzo si terrà l’ennesima campagna di screening organizzata dal Comune die ASP rivolta a tutti i cittadinisi. L’iniziativa è volta a consentire a tutta la popolazione di poter effettuare il tampone. Rimangono ferme le modalità organizzative già adottate, registrazione al parcheggio Torres e test al complesso Mulè. Gli orari ...

simone_paciello : Manca sempre meno all’#isola ?????? Ad ansia come siamo messi? io malissimo. - fattoquotidiano : Nuova Alitalia sempre più piccola, fino a 7 aerei e 700 dipendenti in meno rispetto al piano di rilancio originario - ricpuglisi : Le restrizioni ai diritti costituzionalmente garantiti sono sempre meno accettabili dal punto di vista personale e… - MorgaineFee : @CostanzaRdO Non so se sono le mie papille gustative a essere cambiate, oppure le ricette: da alcuni anni mi sembra… - dep_val : di Bowie a suo tempo avreste detto che scopiazzasse la subcultura gay. Quel che voglio dire è che nessuno vive in u… -