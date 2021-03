“Sempre con te”: Achille Lauro piange sangue a Sanremo, dividendo il pubblico (ma i vip stanno con lui) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri sera, il cantante Achille Lauro si è presentato nuovamente sul palco di Sanremo. Dopo aver stupito con le sue performance tra il geniale e il controverso nelle due edizioni precedenti, il cantante torna come ospite fisso. L’artista si è esibito lasciando tutti a bocca aperta, presentandosi sul palco con una parrucca blu, una tutina piena di brillantini e un collare di piume rosa. Ha prima recitato una lettera sull’umanità con molta intensità – postata frattanto sul suo profilo Instagram, dopo di che ha cantato – in gran parte in playback – il brano Solo noi (uscito come singolo già una settimana fa). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Achille Lauro® (@Achilleidol) La cosa che più ha stupito gli ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ieri sera, il cantantesi è presentato nuovamente sul palco di. Dopo aver stupito con le sue performance tra il geniale e il controverso nelle due edizioni precedenti, il cantante torna come ospite fisso. L’artista si è esibito lasciando tutti a bocca aperta, presentandosi sul palco con una parrucca blu, una tutina piena di brillantini e un collare di piume rosa. Ha prima recitato una lettera sull’umanità con molta intensità – postata frattanto sul suo profilo Instagram, dopo di che ha cantato – in gran parte in playback – il brano Solo noi (uscito come singolo già una settimana fa). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da® (@idol) La cosa che più ha stupito gli ...

