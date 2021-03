Semaglutide nuovo alleato contro l’obesità

(Di mercoledì 3 marzo 2021) La somministrazione settimanale diha fatto perdere peso a pazienti obesi o sovrappeso: nuova possibile terapia secondo uno studio Nelle persone obese o in sovrappeso ma con almeno una comorbidità correlate al peso, la somministrazione settimanale diha consentito di perdere una quantità significativa di peso corporeo in combinazione con un corretto stile di vita,… L'articolo Corriere Nazionale.

Un secondo studio del farmaco iniettabile dell'anti-obesità, semaglutide, ha confermato le grandi perdite di peso riferite più presto in uno studio questo mese, stabilendo l'affidabilità e la ...– Diabete mellito ALERT – Top News / Negli Stati Uniti approvato il primo agonista GLP-1 orale – La FDA ha approvato Rybelsus, il primo trattamento orale con un agonista di GLP-1, per il diabete di ti ...