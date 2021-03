Se le mascherine distribuite al Festival di Sanremo sono quelle che «non proteggono» (Di mercoledì 3 marzo 2021) La vicenda delle mascherine Ffp2 difettose e delle certificazioni extra Ue continua a tenere banco (e a preoccupare). Come scrive il Corriere della Sera, l’indagine è finita nel mirino dell’ufficio Antifrode dell’Unione europea (Olaf). E al centro degli investigatori di Bruxelles ci sarebbe la Universalcert, un ente turco che rilascia i certificati di conformità con il numero CE2163. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) La vicenda delle mascherine Ffp2 difettose e delle certificazioni extra Ue continua a tenere banco (e a preoccupare). Come scrive il Corriere della Sera, l’indagine è finita nel mirino dell’ufficio Antifrode dell’Unione europea (Olaf). E al centro degli investigatori di Bruxelles ci sarebbe la Universalcert, un ente turco che rilascia i certificati di conformità con il numero CE2163.

