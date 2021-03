Scuole Toscana, Giani: “Deciderò su chiusure venerdì dopo riunione con apposito comitato” (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Il nuovo Dpcm attribuisce ai presidenti delle Regioni il potere di stabilire la chiusura delle Scuole in determinate situazioni", per questo "domani, con un'appositaordinanza, costituirò il comitato per l'emergenza della prevenzione scolastica (Ceps), che si riunirà ogni venerdì sera, dopo che avremo appreso quale sarà il colore della Toscana, e con il quale decideremo su eventuali chiusure delle Scuole nella settimana successiva". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Il nuovo Dpcm attribuisce ai presidenti delle Regioni il potere di stabilire la chiusura dellein determinate situazioni", per questo "domani, con un'appositaordinanza, costituirò ilper l'emergenza della prevenzione scolastica (Ceps), che si riunirà ognisera,che avremo appreso quale sarà il colore della, e con il quale decideremo su eventualidellenella settimana successiva". L'articolo .

LetiziaFirenze : Covid e scuole, Giani: 'La Toscana deciderà le chiusure ogni venerdì' - Luccaindiretta - ErikaStella81 : @EugenioGiani Se non ci fermiamo adesso mettendo tutta la Toscana in zona rossa, saremo inondati. Il virus corre mo… - AnaTijigirl : RT @TgrRaiToscana: 66 i comuni per i quali il governatore Eugenio Giani dovrà decidere se chiudere o meno le #scuole, secondo il nuovo #Dpc… - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Attesa per la decisione di istituire nuove zone rosse e chiudere le scuole. Il comune di Castelfranco Piandiscò, in prov… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Attesa per la decisione di istituire nuove zone rosse e chiudere le scuole. Il comune di Castelfranco Piandiscò, in prov… -