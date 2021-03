Scuole | lo scenario con il nuovo Dpcm | Sannio e Irpinia eviterebbero la chiusura | Salerno no

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiaperte o chiuse? In tempi di pandemia, e dunque ormai da un anno, è questo l’interrogativo che agita il sonno di amministratori, famiglie, docenti e alunni. Una nuova risposta l’ha fornita ieri il governo Draghi, al suo primo. Nelle zone rosse la discussione neanche si pone: attività in presenza sospesa per tutti, pure per infanzia ed elementari. Nelle regioni gialle e arancioni, invece, parola (e responsabilità) ai governatori: potranno chiudere lein caso di raggiungimento della soglia limite di rischio di 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti. C’è un altro elemento, però, da prendere in considerazione. Probabilmente, ai presidenti di Regione verrà chiesto di assumere decisioni diversificate in base ai differenti dati delle province. E allora: cosa accadrebbe in Campania? Secondo le ...