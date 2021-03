Scuole a rischio chiusura | ecco le province italiane oltre la soglia di sicurezza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli scenari per lasono quattro, tre di questi dipendono dalle volontà delle regioni. E uno di questi da un valore: il superamento dei 250 casi per 100mila abitanti

...di ogni ordine e grado chiuse automaticamente in zona rossa ( asili compresi) mentre, in caso di raggiungimento della soglia limite didi 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti in ...La chiusura dellee la contemporanea apertura di spazi di socializzazione, con connessodi incremento degli assembramenti, è ritenuta contraddittoria e ainefficacia.La chiusura delle scuole e la contemporanea apertura di spazi di socializzazione, con connesso rischio di incremento degli assembramenti, è ritenuta contraddittoria e a rischio inefficacia. “Si ...ROMA (Reuters) - Il governo guidato da Mario Draghi è in procinto di estendere il blocco dei licenziamenti introdotto per la prima volta quasi un anno fa a fronte dell'epidemia di coronavirus, secondo ...