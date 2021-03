Scuole a rischio chiusura | ecco le 30 province italiane e i comuni del milanese oltre la soglia di sicurezza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli scenari per lasono quattro, tre di questi dipendono dalle volontà delle regioni. E uno di questi da un valore: il superamento dei 250 casi per 100mila abitanti

you_trend : @Ruffino_Lorenzo Oltre a Basilicata e Molise (zone rosse), la chiusura delle scuole potrà essere disposta con oltre… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Speranza fa fosche previsioni. Il rischio di chiusura delle scuole. Il tema dei congedi… - sole24ore : Scuole a rischio chiusura, ecco le province italiane oltre la soglia di sicurezza - AnaTijigirl : RT @TgrRaiToscana: 66 i comuni per i quali il governatore Eugenio Giani dovrà decidere se chiudere o meno le #scuole, secondo il nuovo #Dpc… - filipporubbo : Mandando le scuole in dad si potrebbero deviare i vaccini destinati ai docenti ad altre categorie, anche della PA,… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole rischio

Il Sole 24 ORE

... dai ristoranti alle palestre, dalleai cinema. Un esempio subito seguito da un altro Stato ... Una politicizzazione della pandemia che stride con l'allarme per ildi una quarta ondata, ..."La campagna vaccinale per lesta andando a rilento, meno del 20%, abbiamo un ritardo, ... "Sono lineare: se le autorità sanitarie ci dicono che c'èmaggiore e l'unica soluzione è la ...La parola Dad – aggiunge – non mi piace, non è didattica a distanza, ma di avvicinamento e la facciamo solo in situazioni estreme. ” Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – a Rainews24 – tira ...Nonostante la zona arancione scuro e quindi l’istituzione della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado (a eccezione dei nidi dell’infanzia) ci sono alcune studenti che potrebbero con ...